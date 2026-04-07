Les pompiers sauvent un homme âgé d’un incendie à Watermael-Boitsfort

Lundi soir, vers 20 heures, les pompiers de Bruxelles ont secouru un homme âgé lors d’un incendie domestique survenu dans l’avenue des Hannetons, à Watermael-Boitsfort. L’homme a été retrouvé inconscient sur le sol par les secours.

L’homme gisait sur le sol au premier étage de l’immeuble et a été immédiatement transporté à l’hôpital après avoir été découvert. Bien que l’incendie ait pu être rapidement maîtrisé, la maison n’est plus habitable.

L’incendie est d’origine accidentelle. Les pompiers de Bruxelles soulignent qu’il n’y avait pas de détecteurs de fumée dans le logement. L’installation de détecteurs de fumée est obligatoire en vertu de la loi. Les pompiers de Bruxelles effectuent également des visites à domicile afin de veiller à la bonne installation de ces détecteurs. Il est possible d’en faire la demande via le site web sensibilisation@fire.brussels.

Avec Belga – Photo : Belga