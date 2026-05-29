L’incendie dans une société de recyclage à Haren est maîtrisé

Un incendie s’est déclaré ce vendredi midi dans une société de recyclage à Haren sur la Digue du Canal.

Selon un communiqué des pompiers de Bruxelles, c’est un tas de ferraille qui est à l’origine de ce feu. Les pompiers sont intervenus dès midi sur place pour contenir l’incendie.

Le foyer est désormais maîtrisé. Des engins de chantier de la firme ont déversé de la terre pour étouffer les flammes, en complément de l’intervention des lances à incendie des pompiers. Walter Derieuw, porte-parole des pompiers, a souligné l’efficacité de la coopération entre les employés de la société et les pompiers.

À cette heure, il n’y a plus aucun dégagement de fumée autour du site. Reste cependant un gros travail de déblais sur site.