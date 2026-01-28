Une nouvelle action des pompiers bruxellois devrait avoir lieu d’ici au 10 février pour rappeler les revendications adressées à la secrétaire d’État bruxelloise Ans Persoons.

Les pompiers bruxellois prévoient une nouvelle action “d’ici le 10 février” afin de rappeler leurs revendications à Ans Persoons (Vooruit), secrétaire d’État à la Région de Bruxelles-Capitale chargée de la Lutte contre l’Incendie et de l’Aide médicale urgente, a expliqué mercredi Frédéric Leroy, mandataire permanent du SLFP.

Une assemblée générale était organisée mercredi matin à l’état-major des pompiers. Les délégations syndicales y ont fait le point sur l’état du dossier, avant que le personnel ne se prononce sur d’éventuelles actions à venir. “Il a été décidé de mettre en place des agents référents dans les différents postes avancés afin de discuter avec le personnel et de voir quel type d’action il souhaite. Ces agents reviendront ensuite vers nous avec des propositions d’actions possibles, dans la légalité“, a poursuivi Frédéric Leroy.

Une nouvelle rencontre avec la secrétaire d’État est prévue le 10 mars. D’ici au 10 février, les pompiers bruxellois prévoient néanmoins une action “pour montrer à la secrétaire d’État que nous sommes toujours là, avec les mêmes revendications“.

Selon les syndicats, le Service d’Incendie et d’Aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale (Siamu) souffre d’une pénurie structurelle de personnel. Ils évoquent notamment un manque d’environ 200 pompiers à Bruxelles.

Belga – Photo : Belga Image (archive 2023)