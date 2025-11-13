Les policiers de la périphérie pourraient recevoir une prime à partir de 2027

Les bourgmestres des communes de la périphérie bruxelloise espèrent que leurs policiers pourront bénéficier d’une prime d’ici 2027, similaire à celle octroyée aux agents en service à Bruxelles.

Depuis plusieurs années, ces communes demandent que les policiers actifs dans leurs zones puissent percevoir la même prime régionale, estimant qu’ils font face à des défis comparables à ceux rencontrés dans la capitale. Beaucoup d’agents choisissent en effet de rejoindre les zones de police bruxelloises pour profiter de cet avantage.

L’accord de gouvernement conclu en début d’année évoque la volonté d’introduire une telle prime là où cela s’avère nécessaire.

Mercredi soir, Jan Desmeth (N-VA), président du Forum de l’avenir (Toekomstforum), plateforme de concertation rassemblant les 33 bourgmestres de Hal-Vilvorde, a rencontré le ministre de l’Intérieur Bernard Quintin.

M. Desmeth, bourgmestre de Leeuw-Saint-Pierre, estime qu’un accord sur les modalités (bénéficiaires, répartition géographique, montant et financement) pourrait être trouvé à l’automne 2026, ouvrant la voie à une introduction de la prime en 2027.

Le ministre Bernard Quintin prévoit d’organiser en décembre un conclave réunissant tous les partenaires concernés afin de rendre le métier de policier plus attractif. L’instauration de cette prime régionale figurera à l’ordre du jour.

