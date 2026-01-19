Les Pastry Lions décrochent l’argent européen et leur ticket pour la Coupe du Monde de pâtisserie

Grâce à une deuxième place, les Pastry Lions, l’équipe nationale de pâtisserie, décrochent leur ticket pour la Coupe du Monde à Lyon en 2027. La France a remporté le titre européen, l’Italie a décroché le bronze. “La Belgique est de retour sur la scène mondiale de la pâtisserie !” a réagi l’équipe.

Pour y arriver, les Pastry Lions ont présenté un buffet sucré de trois pièces sur le thème des Jardins de Versailles, belgicisé par une touche de style Horta, “quelque chose de très original qui allie élégance et finesse“. Une autre épreuve était celle des dégustations, à nouveau de trois pièces : une assiette glacée, une tatin et un petit sucré “street food”.

L’année dernière, les Pastry Lions avaient décroché la 5e place du concours mondial, et le prix de l’éco-responsabilité.

► Reportage | Les Pastry Lions tenteront de se qualifier à la coupe du monde de la pâtisserie dimanche

Les Pastry Lions étaient à Paris pour la sélection européenne de la coupe du monde de la pâtisserie. Othmane Jaber, le capitaine, Nelson Lechien, Yoshiyuki Numasawa et leur coach Marc Ducobu étaient se disaient prêts à “mouiller le maillot” pour y décrocher le précieux sésame et “faire rayonner la pâtisserie belge” : la qualification pour le concours mondial qui se tiendra à Lyon en 2027. Les trois pâtissiers, respectivement spécialistes pour l’événement du chocolat, de la glace sculptée et du sucre, ont été choisis au terme d’épreuves de sélection il y a six mois. Ensemble, ils s’entraînent régulièrement après leurs journées de travail respectives. “C’est un temps important de leur vie qui y est consacré”, relevait Marc Ducobu, le coach.