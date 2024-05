Les partis néerlandophones partent à la chasse aux électeurs francophones

Dans 15 jours, nous votons et les partis néerlandophones à Bruxelles comptent bien séduire l’électorat francophone.

Ce matin, dans le marché de la place Bockstael à Laeken, de nombreux chefs de partis néerlandophones se baladaient à travers les étals. Leur objectif : séduire l’électorat francophone à Bruxelles. En effet, ce vote des francophones pourrait faire barrage au Vlaams Belang et limiter l’influence de la N-VA. Au niveau des programmes, les partis souhaitent une ville plus prospère, plus sûre et plus accessible.

■ Un reportage de Maria Bemba, Charles Carpreau et Djôp Medou Mvondo