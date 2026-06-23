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Les incidents techniques en hausse sur le réseau de métro bruxellois: comment l’expliquer?

Les incidents techniques sur le réseau de métro bruxellois sont en augmentation. Entre 2023 et 2025, la Stib en a recensé 400 de plus. La raison ? Entre autres, des rames vieillissantes utilisées sur les lignes 2 et 6. En revanche, la durée des incidents est en diminution. Nouvelle analyse dans cet éclairage de Maël Arnoldussen.

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