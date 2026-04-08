Les gens du voyage en Belgique encore durement touchés par le racisme structurel, alerte l’Unia

À l’occasion de la Journée internationale des Roms, mercredi, Unia, le Centre interfédéral pour l’égalité des chances et la lutte contre le racisme et les discriminations, a publié un rapport qui pointe le racisme structurel qui touche encore durement les gens du voyage en Belgique.

Les signalements reçus par Unia (46 en 2025) témoignent de problèmes récurrents dans plusieurs domaines, en particulier le logement, en raison d’un manque (voire d’une absence) d’emplacements adaptés pour s’installer, d’expulsions et d’obstacles liés à l’adresse de référence (les personnes qui séjournent dans une demeure mobile ont la possibilité de s’inscrire à une adresse de référence chez une personne physique ou morale).

Les Roms et les gens du voyage font aussi l’objet, selon ce rapport, de préjugés, de propos stigmatisants, déshumanisants et haineux dans les médias et sur les réseaux sociaux ainsi que lors de certaines interactions avec la police. Ils sont enfin la cible de crimes ou de délits de haine.

Ce rapport d’Unia formule également des recommandations. Le Centre appelle ainsi les autorités belges à mettre en œuvre une stratégie nationale ambitieuse, assortie d’indicateurs et de budgets.

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En matière de logement, les régions doivent créer suffisamment de terrains d’accueil, recommande Unia, et un recours administratif doit être rétabli par l’État fédéral pour les litiges relatifs à l’adresse de référence.

Unia appelle par ailleurs à mentionner explicitement la Romaphobie dans le plan interfédéral de lutte contre le racisme, avec des actions spécifiques.

Enfin, le Centre plaide pour que la Belgique reconnaisse officiellement le 2 août, jour où plus de 3.000 Roms et Sintés détenus dans le camp des familles tsiganes à Auschwitz-Birkenau ont été assassinés en 1944, comme journée de commémoration de l’Holocauste des Roms.

Belga – Photo : Belga Image (Archive)