Les formations qualifiantes sont-elles efficaces? Les résultats d’une étude le confirment

Quel est le réel impact de la formation qualifiante sur le retour à la vie professionnelle des chercheurs d’emploi ? Une chercheuse de Bruxelles Formation a analysé les profils de plus de 120.000 personnes. Objectif : voir si elles trouvaient un emploi et surtout voir si elles restaient dans la vie active.

Il s’avère que les formations qualifiantes sont plutôt efficaces, selon Laurence Rayane, Directrice générale de Bruxelles Formation : “L’étude d’impact, qui fait une analyse comparée entre un groupe de contrôle et un groupe de traitement (des personnes qui n’ont pas suivi de formation et des personnes qui en ont suivi, NDLR), montre un effet non seulement positif sur la sortie du chômage, mais aussi sur l’insertion durable sur le marché du travail“, décrit l’invitée du 12h30.

Autre résultat intéressant de l’étude : “L’étude montre de manière tout à fait précise que l’impact est encore plus fort pour les chômeurs de longue durée, encore plus fort pour les personnes les moins qualifiées au départ et encore plus fort pour les personnes qui ne sont pas d’origine belge et qui ont un diplôme reconnu à l’étranger, mais pas ici. Ces personnes sont les plus éloignées du marché du travail, massivement présentes dans le chômage à Bruxelles, mais ce sont les personnes pour qui l’impact positif de la formation est le plus grand“.

■ Interview de Laurence Rayane, Directrice générale de Bruxelles Formation, réalisée par Vanessa Lhuillier dans le 12h30