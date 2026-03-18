Les fonctionnaires auront leur propre application, sécurisée contre l’espionnage

Jusqu’à présent, les fonctionnaires utilisaient WhatsApp ou d’autres applications connues pour envoyer, en plus de messages privés, des communications liées au travail. Mais cela comportait deux risques majeurs. D’une part, WhatsApp peut, si nécessaire, être consulté par les autorités américaines, selon une source bien informée. D’autre part, il existe des logiciels espions, développés à l’origine par les Israéliens mais désormais utilisés par tous les grands pays, capables de pirater différentes applications de messagerie.

La nouvelle application Beam élimine ces failles. L’entreprise publique BSC a soumis le système pendant plusieurs semaines à des hackers éthiques et à des sociétés de cybersécurité, sans succès. L’application n’a pas pu être piratée. Comme il s’agit d’une application fermée, avec un nombre limité et connu de participants, les utilisateurs ne sont pas exposés au phishing. Seules les personnes disposant d’une adresse e-mail gouvernementale valide peuvent y accéder. Autre élément important : les données ne sont pas stockées sur des serveurs étrangers, mais dans des centres de données situés dans le pays.

“Depuis la semaine dernière, Beam est utilisé par des membres de la Défense, des services de renseignement et des administrations publiques. L’objectif est ensuite de déployer l’application de manière progressive à partir de la semaine prochaine, afin que tous les fonctionnaires puissent à terme l’utiliser pour leurs communications professionnelles“, déclare Brandon De Waele, directeur de BSC. Les fonctionnaires des Régions et des Communautés passeront eux aussi à Beam.