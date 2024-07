Les flexi-jobs de plus en plus demandés dans le secteur de l’Horeca

Dans le domaine de l’Horeca, les étudiants sont souvent très présents, car c’est un moyen de payer leurs études. Mais, depuis quelques années, les flexijobs sont de plus en plus demandés.

A la différence des job étudiant réservés qu’aux étudiants, les flexijobs ont un statut plus large. Ils sont réservés aux travailleurs et aux pensionnés qui ont besoin de quelques jours supplémentaires sur le mois afin de joindre les deux bouts. Les flexi-jobbeurs sont souvent appelés en toute dernière minute, parce qu’il y a un absent dans l’équipe. Pour la Fédération bruxelloise de l’Horeca : “Les flexi-jobbeurs sont une bouffée d’air frais bienvenue et essentielle en ce moment, mais ce n’est pas la panacée. Nous préférerions de loin du personnel sous contrat effectif, formé et professionnel. Mais pour cela, nous avons besoin d’attirer les jeunes vers nos métiers et de les former, et cela prend quelques années”.

Tout comme le nombre d’étudiants travaillant à côté de leur étude, le nombre de flexi-jobbeurs a bien augmenté passant de 5 millions d’heures de travail en 2017 à 20 millions en 2023.

■ Un reportage de Lisa Saint-Ghislain, Loïc Bourlard et Stéphanie Mira