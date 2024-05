Les femmes plus souvent hautement qualifiées, selon Statbel

Les femmes ont un niveau d’instruction plus élevé que les hommes, ressort-il des résultats du recensement 2021 réalisé par l’office belge de statistique, Statbel. Les données publiées mercredi montrent que 42% des femmes sont diplômées de l’enseignement supérieur pour 32% des hommes.

En 2021, en Belgique, 10% de la population âgée de 25 à 64 ans, c’est-à-dire la population en âge de travailler et ayant majoritairement achevé son parcours scolaire, n’avait pas de diplôme ou au maximum un diplôme de l’enseignement primaire, 17% possédait un diplôme de l’enseignement secondaire inférieur, 37% un diplôme de l’enseignement secondaire supérieur et 37% un diplôme de l’enseignement supérieur, détaille Statbel.

En Région flamande, 77% de la population des 25-64 ans a au moins un diplôme de l’enseignement secondaire supérieur et l’écart entre les hommes et les femmes est faible (79% pour les femmes et 75% pour les hommes). En Région de Bruxelles-Capitale, la part de cette population est moindre (66%). L’écart entre les hommes et les femmes y est également faible (68% pour les femmes et 65% pour les hommes). En Région wallonne, 69% des 25-64 ans ont au moins un diplôme de l’enseignement secondaire supérieur. Le contraste entre les hommes et les femmes y est en revanche important : la part des femmes est de 73% et celle des hommes de 66%, souligne l’office belge de statistique.

Bruxelles davantage diplômée

En Région de Bruxelles-Capitale, la part de la population des 25-64 ans avec un diplôme de l’enseignement supérieur est de 42%. Elle est de 33% en Région wallonne et de 38% en Région flamande. L’écart entre les hommes et les femmes est de 6 points de pourcentage à Bruxelles contre 10 en Flandre et 11 en Wallonie. Au niveau communal, des communes englobant le sud de Bruxelles, le centre du Brabant flamand et l’ouest du Brabant wallon se différencient clairement du reste du pays en affichant des niveaux d’instruction plus élevés aussi bien pour les hommes que pour les femmes âgés entre 25 et 64 ans.

D’autres communes, notamment autour de Gand, d’Anvers, d’Arlon ainsi qu’au sud de Liège, apparaissent également avec des pourcentages élevés, poursuit Statbel. Dans toutes les communes, la part des femmes ayant un niveau d’instruction élevé (enseignement supérieur) est supérieure à celle des hommes, particulièrement dans une grande majorité des communes au sud du Sillon Sambre-et-Meuse. Statbel ajoute qu’en Belgique, le niveau d’instruction a progressivement augmenté et de manière plus significative chez les femmes que chez les hommes.

En 2011, quelque 36% des femmes de 25 à 64 ans avaient un diplôme de l’enseignement supérieur pour atteindre 42% en 2021. Chez les hommes, ce taux passe de 30 à 32%. La répartition du niveau d’instruction selon l’âge illustre d’une autre manière l’augmentation générale du niveau d’instruction et le fait qu’elle soit plus marquée chez les femmes que chez les hommes, note enfin l’office de statistique. Ainsi, parmi les 65 ans et plus, la part des femmes faiblement qualifiées (secondaire inférieur au maximum) est plus importante que celle des hommes. À l’inverse, les femmes de moins de 60 ans sont plus souvent hautement qualifiées que les hommes.

Belga