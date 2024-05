Le blocus débute demain à l’UCLouvain : voici le dispositif sur les campus bruxellois

Le blocus débute ce samedi à l’UCLouvain. L’université a prévu des dispositifs d’étude sur ses campus bruxellois.

Dès demain, ce sont plus de 40.000 étudiants louvanistes qui entreront en blocus, dont un certain nombre qui étudie à Bruxelles, sur les campus de Saint-Louis et de Woluwe. “Une plongée dans deux semaines de révision en vue des examens qui démarrent le 3 juin“, commente l’université dans un communiqué.

Ainsi, l’UCLouvain prévoit des dispositifs d’accompagnement sur ses campus situés à Bruxelles. À Saint-Louis (désormais absorbé dans l’UCLouvain), le service d’orientation et d’accompagnement vers la réussite propose aux étudiants un blocus encadré du 21 au 24 mai (8h30-18h30), qui comprend des espaces calmes supervisés par des étudiants coachs et des conseillers pédagogiques, et des ateliers et permanences méthodologiques. Des locaux d’étude sont aussi ouverts, y compris les week-ends et jours fériés.

Également sur le campus de Woluwe

Du côté de l’UCLouvain Woluwe, plusieurs locaux d’études sont aussi mis à disposition des étudiants (halls des auditoires centraux, halls du Simonart, Vécquee, salle Mounier, etc), de 7h à 23h, du lundi au dimanche. D’autres salles sont aussi accessibles du lundi au vendredi (7h30-19h30) en dehors des cours.

“Les étudiants peuvent également participer à la bibliothèque virtuelle silencieuse sur Teams, organisée par le Cercle des étudiants en médecine : il leur suffit d’allumer leur webcam pour être ensemble pendant leurs sessions d’étude“, précise l’UCLouvain, “L’avantage est de rester concentré et d’étudier plus longtemps. C’est aussi l’occasion de poser des questions et de glaner des conseils via les conversations écrites“.

ArBr – Photo : Belga (illustration)