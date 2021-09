Les étudiants veulent supprimer l’âge pivot de 25 ans pour les abonnements aux transports en commun

Après 25 ans, l’abonnement à la Stib passe de 12 à 500 € par an. Une somme conséquente difficile à assumer pour les étudiants ayant passé ce cap. Pour ceux dont les transports en commun sont essentiels, la situation peut donc vite devenir compliquée.

Depuis le mois de juillet, le forfait étudiant de la Stib est passé de 50 à 12€ par an. Une bonne nouvelle pour les jeunes. Mais ce n’est pas assez pour la fédération étudiante francophone qui revendique la gratuité des transports en commun.

► À lire aussi | Deux étudiants de l’ULB sur cinq connaissent des fins de mois difficiles

“Il faut comprendre qu’il y a un étudiant sur cinq en Communauté française qui a plus de 25 ans“, pointe Lucas Van Molle, président de la FEF. “C’est donc un étudiant sur cinq à qui on dit qu’il va devoir payer 500€ par an. C’est une somme énorme qui pèse dans le budget des familles et des étudiants. Il faut absolument faire sauter cet âge pivot et se baser uniquement sur le statut d’étudiant pour la réduction”

Une demande partagée par la Commission de la Mobilité au Parlement bruxellois. “Il faut quelque chose de beaucoup plus progressif”, estime Christophe De Beukelaer (CDH), le vice-président de la Commission.

Contactée, le cabinet de la Ministre de la mobilité n’a pas souhaité s’exprimer sur le sujet.

■ Reportage de Maxence Jurbert, Loïc Bourlard et David Ferral