Les étudiants de la VUB diplômés lors de la cérémonie sur la Grand-Place de Bruxelles

Jusque samedi prochain, environ 5.000 diplômés célèbreront la fin d’un cycle sur la Grand-Place et dans l’Hôtel de Ville, en présence de leurs familles, leurs amis et de diverses personnalités universitaires et de la Ville.

La cérémonie de remise des diplômes par la Ville de Bruxelles a débuté dimanche matin sur la Grand-Place, avec les étudiants de la Vrije Universiteit Brussel (VUB). La semaine de proclamations se poursuivra ensuite avec la promo 2024 de l’Université libre de Bruxelles (ULB), de la Haute École Francisco Ferrer (HEFF) et de l’École Supérieure des Arts (ArBA-EsA).

Pour la cinquième année consécutive, les étudiants de l’ULB et de la VUB sont mis à l’honneur. Vêtus de leurs toges bleues, les étudiants de la VUB ont défilé sur le balcon de l’Hôtel de Ville, avant de se voir remettre en main propre leur diplôme par les rectrices et recteurs de leur institution. “La semaine des proclamations est un moment rempli d’émotions qui positionne indéniablement Bruxelles comme un pôle de l’intelligence. Car la ‘smart city’, ce n’est pas uniquement la ville de la technologie, c’est aussi celle de la créativité et de l’innovation”, a souligné le bourgmestre de la Ville de Bruxelles, Philippe Close (PS).

À cette occasion, le Manneken-Pis sera habillé d’une toge toute la semaine, avec un logo à scratch apposé selon l’établissement mis à l’honneur à chaque proclamation. “En tant que ‘Urban engaged university’, le lien avec notre environnement bruxellois est d’une importance capitale”, a déclaré le recteur de la VUB, Jan Danckaert. “Nous souhaitons que nos étudiants diplômés deviennent et restent des ambassadeurs et ambassadrices de notre université, mais aussi de la Ville de Bruxelles. Nous comptons sur elles et eux pour contribuer, en tant qu’esprits libres et penseurs critiques, à un monde plus durable et plus juste”, a conclu le recteur.

Belga