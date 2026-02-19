Les employeurs bruxellois résilient toujours plus de CDI

En 2025 à Bruxelles, plus d’un quart des CDI (Contrat à Durée Indéterminée) ont été résiliés à l’initiative de l’employeur, soit une hausse de quelque 27 % par rapport à il y a cinq​ ans. Dans le même temps, les jeunes qui viennent d’accéder au marché de l’emploi bruxellois décrochent moins souvent un contrat fixe à durée indéterminée: selon les chiffres d’Acerta, on constate une baisse de 18% en cinq ans.

Acerta a analysé les données réelles de 260.000 travailleurs occupés auprès d’un ensemble fixe de 17.500 employeurs sur ces cinq dernières années. Un peu plus d’un quart (26,74 %) des contrats de travail à durée indéterminée dans la Région de Bruxelles-Capitale ont été résiliés à l’initiative de l’employeur l’année dernière, un taux qui n’a jamais été aussi élevé au cours des cinq dernières années et une hausse d’environ 16 % par rapport à l’année dernière, conclut le groupe de services de ressources humaines. Au niveau national, la hausse est de 23,28% en cinq ans.

Le nombre de cas où le travailleur décide lui-même de partir est de 35,7 %. Dans les autres cas, il s’agit d’une décision de commun accord (25,5 %) ou d’un départ à la retraite (12,1 %).

“L’incertitude économique entraîne une augmentation du nombre de licenciements à l’initiative de l’employeur. Nous l’observons au niveau belge, mais donc aussi à Bruxelles“, selon Olivier Marcq, expert en marché de l’emploi pour Acerta.

Autre élément marquant, les jeunes qui viennent d’accéder au marché de l’emploi bruxellois semblent aussi décrocher moins souvent un contrat fixe à durée indéterminée. Sur l’ensemble des personnes ayant obtenu un nouveau contrat fixe, 12,5 % sont au début de la vingtaine. En 2021, ce pourcentage s’élevait à 15,2 %, soit une baisse d’environ 18 %.