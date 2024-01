Les Ecuries Van de Tram à Schaerbeek vont faire peau neuve

Cet endroit emblématique de Schaerbeek existe depuis plus de 100 ans.

“Cet endroit a une âme, on a voulu la faire perdurer, en donnant vie à des espaces morts”, confie Angelou producteur de sauce et de soupe. Ici marchés et brasserie cohabitent, et s’unissent pour réaliser les travaux fait maison. Beliris entend prendre le relai, pour une grosse rénovation. L’objectif est d’en faire un lieu de mixité d’occupation, et de collaborer tous ensemble.

■ Reportage de Charlotte Verbruggen, Charles Carpreau et Laurence Paciarelli