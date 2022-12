Les décès liés aux incendies domestiques sont en hausse par rapport à l’an dernier

Cette année, 75 Belges, dont cinq mineurs, sont décédés dans un incendie d’habitation, soit 25 de plus qu’en 2021, selon les chiffres publiés mardi par l’ASBL Oscare, centre de suivi et de recherche sur les traitements pour les personnes victimes de brûlures.

Bruxelles déplore neuf victimes mortelles en 2022, c’est plus que l’an dernier, où elles étaient six. La Flandre dénombre pour sa part 25 décès, soit quatre de plus qu’en 2021. La majorité de ces décès ont eu lieu en Wallonie. Quarante-et-une personnes y ont péri par les flammes, contre 23 l’an dernier.

Les chiffres sont cependant en hausse partout en Belgique, y compris à Bruxelles donc. Cette augmentation peut être attribuée à l’utilisation plus intensive des feux ouverts et chauffages d’appoint en raison de la crise énergétique actuelle, note le porte-parole de l’association et expert en prévention Peter Van Rossum. Rien qu’en décembre, 14 décès dans un incendie domestique ont été recensés dans le sud du pays.

La majorité des victimes ont péri de nuit, généralement le week-end. “Nombre de ces incendies domestiques pourraient être évités“, souligne l’ASBL, rappelant l’usage des détecteurs de fumée, obligatoire. Placer l’un de ces appareils dans la chambre à coucher peut également s’avérer utile, conseille l’association.

