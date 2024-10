“Les dealers n’ont ni foi ni loi”: le bourgmestre de Saint-Gilles “particulièrement choqué” après une violente agression de gardiens de la paix

“Ce soir, je rentre particulièrement choqué, après avoir été voir aux urgences deux agents gardiens de la paix qui ont été gazés, frappés au sol, le tout avec usage d’un couteau”, écrit dans un e-mail Jean Spinette (PS), bourgmestre de Saint-Gilles, qui demande des renforts policiers et en appelle au fédéral pour faire face aux trafiquants de drogue.

Les deux gardiens de la paix “étaient chargés de relever les éclairages défectueux sur la place Bethléem en soirée” ce mercredi, détaille Jean Spinette, qui souligne que les auteurs étaient des dealers. “Ils ont été pris à partie et à cette occasion ils ont pu montrer leur téléphone pour prouver qu’ils ne prenaient que les numéros des lampadaires en photo. Pourtant, des individus sont allés les retrouver plus loin pour les agresser.”

“Les dealers qui sévissent dans nos quartiers n’ont ni foi ni loi”

Cette agression est “une démonstration que les dealers qui sévissent dans nos quartiers n’ont plus ni foi ni loi, si ce n’est celle de l’argent et de la violence”, poursuit le bourgmestre de Saint-GIlles, commune où plusieurs quartiers font face au trafic de drogue depuis plusieurs mois et à la violence qui en découle.

“J’en appelle à la Justice et à l’Intérieur pour que notre zone de police puisse être renforcée pour mener à bien ses missions de proximité; pour qu’on prenne la mesure de la situation sans cynisme mais avec le sens de l’Etat; pour que la police judicaire de Bruxelles soit renforcée pour mener des enquêtes de fond en remontant les filières; pour que la gare [du Midi] soit reconnue avec ses alentours comme à statut spécial sous l’autorité de la police fédérale avec ses abords, comme les gares centrale et du Nord ainsi que les stations de métro sous l’autorité de la police fédérale SPC; pour que les deux stades de foot en première division soient gérés avec des renforts plus conséquents et pas en ponctionnant des effectifs extraits du terrain; pour que les intérêts juifs soient sous protection de militaires.”

“Nos policiers doivent être concentrés sur le terrain. On ne doit plus les faire courir sur des missions requises par les règles fédérales, pour leur permettre d’occuper l’espace et regagner le terrain. Pas pour couvrir la foire de Libramont, les transports de la prison vers le Palais ou je ne sais quel événement qui requiert des renforts.”

“Récupérer nos quartiers”

Il est temps que “l’impunité cesse” et que les personnes arrêtées soient écartés de la société, insiste Jean Spinette dans cette lettre, pour “nous aider à récupérer nos quartiers, qui sont la proie de ces gens qui s’approprient le quartier, tentent d’y semer la terreur en intimidant les gens et font un vil profit sans aucun respect pour nous.”

Le bourgmestre de Saint-Gilles s’adresse également aux consommateurs de drogue “récréative”: “Nous, on ne rigole plus du tout ! Changez vos mauvaises habitudes, vous n’êtes pas les bienvenus dans nos quartiers. Passez votre chemin! Allez loin de la place Bethléem ou du square Jacques Franck… il y a des enfants et leur familles qui veulent vivre en paix.”

