Les chèques de relance à Schaerbeek sont “un flop”, selon le CDH

Seule la moitié des 290.000 euros prévus au budget a finalement été allouée aux commerces schaerbeekois. Des commerces qui “n’étaient pas ceux qui avaient le plus besoin d’aide”, dénonce un conseiller communal.

Suite à la crise sanitaire et les différents confinements qui se sont succédés, plusieurs communes bruxelloises ont décidé de mettre en place des chèques de consommation pour relancer l’économie et soutenir les commerces locaux. C’est notamment le cas à Schaerbeek, qui a lancé depuis l’an dernier plusieurs opérations dans ce but.

La première action d’aide prévoyait l’octroi d’un chèque de 10 euros à l’achat de 25 euros dans un commerce, à dépenser dans un autre commerce. Suite à cette première opération jugée “décevante” par la commune, une seconde action avait été mise en place. “Sur un principe plus simple”, explique Lorraine de Fierlant (MR), échevine en charge des Commerçants et des Entrepreneurs, elle prévoyait un chèque de 10 euros dans les commerces participants, pour tout citoyen qui en faisait la demande et 30 euros pour les agents communaux.

Seuls 155.180 euros rétrocédés

Alors que le budget prévoyait 290.000 euros pour être redistribués aux commerces locaux, “seuls 4.150€ ont été rétrocédés aux commerçants“, lors de la première action qui s’est tenue en octobre 2020, a répondu l’échevine de Fierlant après avoir été interpellée dans le cadre d’une question écrite par le conseiller communal dans l’opposition, Cédric Mahieu (CDH).

Face à cet échec, la commune avait donc lancé une nouvelle opération. Cette fois, de nombreux chèques de 10 euros ont été demandés, “20.887 demandes sur 28.000 chèques disponibles”. Un “véritable succès” comme le rapportait l’échevine en juin dernier, mais dans les faits, seulement “8.509 chèques de 10€ ont été réellement utilisés et 2.198 chèques de 30€” (sur les 3.300 distribués). Beaucoup n’ont donc finalement pas été utilisés. C’est tout de même “un total de 151.030€” qui a été “réinjecté dans l’économie schaerbeekoise“, se félicite Lorraine de Fierlant.

Pour des commerces qui n’ont pas fermés

Mais pour Cédric Mahieu, ça ne passe pas. Ces opérations sont un “flop”, écrit-il dans un communiqué, avant de poursuivre : “les commerces aidés n’étaient pas ceux qui avaient le plus besoin d’aide”. Il en veut pour preuve que “58,5% du montant dépensé (soit 88.360€) a été distribué à des commerces alimentaires qui n’avaient pas fermé durant le confinement”. C’est en tout cas ce qui ressort des chiffres qu’il a obtenus auprès de l’échevine. “Sur le budget de 290.000€ voté par le Conseil communal en soutien aux commerces, seuls 59.050€ (soit 20%) ont réellement permis de soutenir des commerces fermés durant les confinements.”

Le conseiller communal demande dès lors que les 130.000 euros qui n’ont pas été utilisés, soient réinscrits dans le budget 2022 pour soutenir les commerçants schaerbeekois.

Une aide pour l’Horeca

Si pour le CDH, “l’Horeca est le grand perdant de ces opérations”, il faut toutefois préciser qu’une troisième action de soutien, lancée en juin dernier, est toujours en cours à Schaerbeek. Elle vise cette fois à soutenir uniquement les établissements Horeca en leur offrant un pack de 100 boissons, qu’ils peuvent vendre 5 euros pièce. Ce prix leur revient intégralement.

