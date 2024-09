Les carrières scientifiques mises en lumière fin septembre lors de l’événement WiseNight

Gratuit, celui-ci vise à montrer aux jeunes de tous âges, en particulier aux filles, les opportunités variées qu’ils et elles peuvent saisir en choisissant cette voie.

Les carrières scientifiques seront mises en lumière à Bruxelles du 27 au 28 septembre 2024 lors du festival WiseNight, a annoncé vendredi l’ABSL BeWise (Femmes et Science en Belgique), qui coordonne l’événement.

Activités ludiques, rencontres avec des chercheuses et des chercheurs, expositions, projections et conférences rythmeront ces deux journées placées sous le signe des sciences. Les différents rendez-vous se concentreront sur les nouvelles tendances de la recherche sur la nature et l’univers, mais aussi sur l’adaptation au changement climatique, la lutte contre le cancer, la restauration des océans et des sols. L’événement sera également l’occasion de découvrir des réalisations de femmes scientifiques et techniciennes, toujours dans le but de créer l’émulation chez les plus jeunes.

►Revoir | Soapbox Science : des femmes scientifiques dans les rues de Bruxelles

En effet, malgré les efforts pour augmenter le nombre de femmes dans les domaines de la science et de la recherche, celles-ci continuent d’être sous-représentées face aux hommes. Selon le dernier rapport She Figures de 2021, qui permet de suivre l’évolution de l’égalité femmes-hommes dans la recherche et l’innovation, seul un tiers des chercheurs de l’Union européenne sont des femmes, un chiffre inchangé depuis 2015. “Les objectifs européens d’égalité des genres ne seront pas atteints sans une augmentation significative du nombre d’étudiantes choisissant les sciences comme matières”, a déclaré la présidente de BeWiSe, Ann Van der Jeugd. “Non seulement nous risquons de perdre des scientifiques potentiels, mais les femmes passent également à côté d’études et de carrières inspirantes et passionnantes. WiseNight cherche à changer cela et à remettre en question le stéréotype de la science comme une pratique réservée aux hommes solitaires.”

► Revoir | Six femmes scientifiques mises à l’honneur dans le documentaire “Electrons Libres” : “Elles nous racontent aussi leurs failles”

WiseNight est une initiative de sept organisations impliquées dans la recherche, la vulgarisation scientifique et l’égalité des genres dans les carrières scientifiques en Belgique. Parmi celles-ci figurent l’Institut royal des Sciences naturelles de Belgique et le Planétarium de l’Observatoire royal de Belgique, qui accueilleront l’événement. Ce dernier fait partie de la “Nuit européenne des chercheuses et chercheurs”, qui se déroulera simultanément dans toute l’Europe.

Belga