Les bourgmestres révoltés par l’accord entre la police et la ministre de l’Intérieur : “Quelqu’un d’autre négocie pour nous”

Les bourgmestres bruxellois ne comprennent pas pourquoi ils n’ont pas été consultés lors des discussions.

La conférence des bourgmestres bruxellois s’est réunie ce mercredi. Parmi les points à l’ordre du jour : le préaccord trouvé entre les syndicats policiers et la Ministre de l’Intérieur Annelies Verlinden (CD&V). Pour rappel, le SLFP et le SNPS ont accepté l’accord, la CGSP-Police et de la CSC Services Publics ont décidé de s’abstenir.

Cet accord sectoriel prévoit la mise à disposition d’une enveloppe de 120 millions d’euros pour revaloriser l’ensemble du cadre opérationnel de la police à hauteur de 1.000 euros brut par an, ce qui équivaut environ 70 euros net par mois.

► Reportage | Après des mois de tensions sociales, un accord trouvé pour revaloriser le métier de policier

Une décision fédérale qui impacte directement les finances des communes. En effet, deux tiers des policiers belges font partie d’une zone locale. Or, les discussions se sont déroulées sans les bourgmestres, pointent les élus locaux. “Nous n’avons absolument pas été associés, à aucun moment, dans les discussions“, dénonce Olivier Deleuze, bourgmestre de Watermael-Boitsfort et président de la conférence des bourgmestres. “Quelqu’un d’autre négocie pour nous“.

Un avis partagé par le ministre des Pouvoirs locaux Bernard Clerfayt qui pointe un “réel problème”. “Depuis plusieurs années, l’Etat fédéral fait des économies en réduisant le nombre de policiers fédéraux et fait peser la charge des salaires au niveau local“, pointe-t-il. “Ici en l’occurence, les bourgmestres sont pieds et poings liés. C’est une décision qui s’impose à eux.”

Les bourgmestres vont envoyer une lettre à la ministre Verlinden pour exprimer leur mécontentement et l’inviter à s’expliquer devant la conférence des bourgmestres. Une autre lettre va être envoyée par les représentants des villes et communes de Bruxelles, de Flandre et de Wallonie pour dénoncer la négligence du fédéral à l’encontre du niveau communal.

