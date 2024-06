Les Belgian Cats commencent leur préparation aux Jeux par une victoire sur la Chine

Les Belgian Cats, l’équipe nationale féminine de basket, ont battu la Chine 78-63 dans leur premier match du tournoi organisé à Courtrai en préparation aux Jeux Olympiques de Paris, vendredi, au Lange Munte.

La Belgique, championne d’Europe en titre et sixième nation mondiale, était menée 20-22 après le premier quart avant de prendre les commandes dans le deuxième (40-29 à la pause). Elle a porté son avance à 60-43 au terme du troisième quart-temps et gardé son adversaire à bonne distance jusqu’au terme de la partie. Contre la Chine, vice-championne du monde et deuxième nation mondiale, les joueuses de Rachid Meziane entamaient la dernière ligne droite de leur préparation en vue des Jeux Olympiques de Paris. Les Belges rencontreront encore la Serbie dimanche dans ce tournoi. Elles affronteront ensuite l’Espagne (12/7) et le Canada (14/7) à Charleroi. Elles prendront enfin la direction de Reims, pour défier la Chine et le Japon les 19 et 21 juillet. Aux Jeux Olympiques, les Belgian Cats défieront l’Allemagne (29 juillet), les États-Unis (1er août) et le Japon (4 août) dans le difficile groupe C. Les deux premiers de chacun des trois groupes et les deux meilleurs troisièmes rejoindront les quarts de finale. Rachid Meziane a présélectionné 14 joueuses et doit restreindre son groupe à 12 joueuses d’ici le tournoi olympique.

Belga