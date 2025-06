L’enseignement néerlandophone à Bruxelles va s’enrichir d’un campus à mille élèves

Ce site multifonctionnel doit voir le jour à Ixelles, boulevard de la Plaine, là où était situé le siège de la banque Beobank, tout proche de la VUB.

L’enseignement néerlandophone comptera prochainement un nouveau campus scolaire à Bruxelles. La première pierre de l’édifice a symboliquement été posée mardi en présence de deux membres du collège de la Commission communautaire flamande (VGC), Sven Gatz et Ans Persoons. Un investissement de 60 millions d’euros est prévu pour ce projet qui prévoit d’implanter deux écoles secondaires le GO! Atheneum Etterbeek et l’Imelda Instituut, représentant une fréquentation cumulée de 1.150 élèves.

Le site devrait déjà accueillir ce beau monde en septembre 2026. La nouvelle infrastructure s’étendra sur 13.400 mètres carrés dont plus de 2.000 consacrés à des installations sportives qui seront accessibles en dehors des périodes scolaires également.

