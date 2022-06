Leeuw-Saint-Pierre : une cagnotte pour la prothèse de Kiara, 11 ans, atteinte d’un cancer

La jeune fille souffre d’un cancer des os, et a subi une amputation il y a quelques jours.

Elle s’appelle Kiara, elle a onze ans et vit à Leeuw-Saint-Pierre : souffrant d’un ostéosarcome, un cancer de l’os agressif localisé au niveau du genou, elle a dû subir ce mercredi une amputation à mi-cuisse de sa jambe gauche.

“Après quelques semaines de rééducation et si je cicatrice bien, je pourrai porter une prothèse provisoire en attendant celle qui sera définitive“, explique Kiara, “tout cet appareillage pour retrouver une vie normale est remboursé en partie par l’INAMI… mais pas totalement, malheureusement : pour quelque chose de plus esthétique et confortable, il y a des suppléments qui coûtent énormément d’argent“.

Si l’opération s’est bien passée, et qui Kiara se prépare à de nouvelles chimios d’ici quelques semaines, ses parents souhaitent l’aider à quitter l’hôpital avec l’espoir d’une prothèse adaptée. Ceux-ci ont donc lancé une cagnotte via GoFundMe, indique la plateforme de collecte dans un communiqué, vendredi.

Ce samedi midi, la cagnotte montait déjà à plus de 38.000€, sur les 50.000 envisagés.

“Bye bye, maudite tumeur“

Sur le compte Instagram Fighting Kiara, le papa de Kiara raconte comme un journal de bord son combat, du diagnostic en février (“depuis, nous sommes pris dans un tourbillon infernal“) aux traitements à l’Hôpital des Enfants Reine Fabiola (“l’oncologue référente, qu’on appellera Docteur Laura, a pris la peine d’explique à notre princesse le mal dont elle est atteinte en lui promettant de prendre les choses en main. Ses premiers mots d’encouragement furent ‘on va donner un bon coup au derrière au crabe envahisseur !'”.

Dans sa dernière publication, datée de ce samedi matin, c’est un papa dont “la sérénité reprend peu à peu le dessus” que les 2.400 internautes qui suivent le compte retrouvent : “cette force, je la dois à toi ma fille qui ne lâche rien… une vraie lionne ! Tu as retrouvé l’appétit, ton humour (…) et ton élégance naturelle. Et puis cette résilience et cette positive attitude face à la situation. Toi qui trouve ton opération plutôt bien réussie… j’y crois pas… tu m’épates, je suis si fier de toi (…) Bye bye maudite tumeur et le bout de gambette qui va avec ! Laissons place à la nouvelle version de toi… tu brilles de mille feu et ce n’est pas prêt de s’arrêter“.

