Un court métrage raconte le quotidien des infirmières en oncologie pédiatrique

Le réalisateur Gaëtan Saint Rémy a suivi le quotidien du service d’oncologie de l’Hôpital Universitaire des Enfants Reine Fabiola (HUDERF).

“Infirmières en oncologie pédiatrique, cap ou pas cap“, réalisé par Gaëtan Saint Rémy, vise à mettre en lumière le travail du service d’oncologie pédiatrique et à encourager la relève. La perspective de s’occuper d’enfants atteins de cancer peut en effet susciter l’inquiétude.

Les membres de l’équipe du service d’oncologie pédiatrique se sont mobilisés pour raconter leur quotidien, explique HUB (Hôpital universitaire de Bruxelles, qui regroupe regroupe l’Institut Jules Bordet, l’Hôpital Erasme et l’Hôpital Universitaire des Enfants Reine Fabiola (HUDERF), dans un communiqué. “Ce tournage raconte non seulement les défis et les peines rencontrés dans ce service, mais aussi les moments de joie, d’espoir et de résilience. Les infirmières en onco-pédiatrie, véritables héroïnes silencieuses, ont partagé leur quotidien, révélant la profondeur de leur engagement et de leur humanité.”

Les familles des petits patients se sont impliquées également, estimant être “les témoins privilégiés du métier d’infirmier en oncologie, un métier souvent méconnu, mais tellement plus vivant et joyeux que l’on pourrait l’imaginer.”, indique encore le communiqué.

Le court métrage est visible en intégralité ici.