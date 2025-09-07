Passer la navigation
Alertez-nous
Nos dossiers

Le “Zoo du futur” de Gaia ouvre ses portes à Tour & Taxis pour “démontrer qu’un autre modèle est possible”

Gaia présente à Tour & Taxis son exposition immersive “Zoo du futur”, à base de réalité virtuelle, de réalité augmentée et de projection à 360°.

Après une première expérience en 2023, Gaia remet le couvert à Tour & Taxis à Bruxelles en proposant son exposition immersive “Zoo du futur”, du 9 septembre au 30 décembre. L’organisation de défense du bien-être animal entend démontrer tout l’intérêt d’une exposition animalière sans recours à la captivité. “Grâce à des expériences interactives en réalité virtuelle, en réalité augmentée et en projection à 360°, le visiteur a l’opportunité de découvrir la nature de tout près“, explique Gaia.

Le public pourra découvrir trois écosystèmes: la jungle luxuriante avec des aras rouges, des chimpanzés…, la savane africaine (éléphants, girafes…) et la toundra glacée (manchots empereurs…).

Par cette initiative, l’organisation souhaite “nourrir une réflexion critique sur la place accordée à la faune sauvage captive et à démontrer qu’un autre modèle est possible — un modèle éthique, respectueux des animaux, et porteur de sens“.

► Lire aussi | Gaia enterre le groupe de luxe LVMH et l’industrie de la fourrure

Afin de mettre cette aventure sur pied, Gaia a fait appel à l’entreprise technologique RealityMatters qui dispose de bureaux en Belgique et à Los Angeles. “La question n’est pas de savoir si la technologie va un jour égaler les vraies rencontres avec les animaux. Nous espérons bien qu’elle les surpassera. La technologie n’est pas une fin en soi. C’est un pont pour relier l’humain et l’animal. Pour une fois, nous pouvons regarder (le monde sauvage), mais aussi le vivre“, explique Andy Van den Broeck, fondateur de RealityMatters.

Quelque 5.000 personnes avaient visité l’expo il y a deux ans et, cette année, Gaia entend attirer 25.000 visiteurs durant ses quatre mois de présence à la Gare Maritime.

Belga – Photo : Belga Image (Archive 19-07-2023)

Lire aussi :

Partager l'article

07 septembre 2025 - 12h40
Modifié le 07 septembre 2025 - 12h40
 

Nos émissions

Concours

Concours

 

Nos émissions

Concours

BX1 Podcast
Logo A Sport

BX1
Réalisé par  GDPR Cookie Compliance
Résumé de la politique de confidentialité

Ce site utilise des cookies afin que nous puissions vous fournir la meilleure expérience utilisateur possible. Les informations sur les cookies sont stockées dans votre navigateur et remplissent des fonctions telles que vous reconnaître lorsque vous revenez sur notre site Web et aider notre équipe à comprendre les sections du site que vous trouvez les plus intéressantes et utiles.

Plus d'informations sur nos mentions légales