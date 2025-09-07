Le “Zoo du futur” de Gaia ouvre ses portes à Tour & Taxis pour “démontrer qu’un autre modèle est possible”

Gaia présente à Tour & Taxis son exposition immersive “Zoo du futur”, à base de réalité virtuelle, de réalité augmentée et de projection à 360°.

Après une première expérience en 2023, Gaia remet le couvert à Tour & Taxis à Bruxelles en proposant son exposition immersive “Zoo du futur”, du 9 septembre au 30 décembre. L’organisation de défense du bien-être animal entend démontrer tout l’intérêt d’une exposition animalière sans recours à la captivité. “Grâce à des expériences interactives en réalité virtuelle, en réalité augmentée et en projection à 360°, le visiteur a l’opportunité de découvrir la nature de tout près“, explique Gaia.

Le public pourra découvrir trois écosystèmes: la jungle luxuriante avec des aras rouges, des chimpanzés…, la savane africaine (éléphants, girafes…) et la toundra glacée (manchots empereurs…).

Par cette initiative, l’organisation souhaite “nourrir une réflexion critique sur la place accordée à la faune sauvage captive et à démontrer qu’un autre modèle est possible — un modèle éthique, respectueux des animaux, et porteur de sens“.

Afin de mettre cette aventure sur pied, Gaia a fait appel à l’entreprise technologique RealityMatters qui dispose de bureaux en Belgique et à Los Angeles. “La question n’est pas de savoir si la technologie va un jour égaler les vraies rencontres avec les animaux. Nous espérons bien qu’elle les surpassera. La technologie n’est pas une fin en soi. C’est un pont pour relier l’humain et l’animal. Pour une fois, nous pouvons regarder (le monde sauvage), mais aussi le vivre“, explique Andy Van den Broeck, fondateur de RealityMatters.

Quelque 5.000 personnes avaient visité l’expo il y a deux ans et, cette année, Gaia entend attirer 25.000 visiteurs durant ses quatre mois de présence à la Gare Maritime.

Belga – Photo : Belga Image (Archive 19-07-2023)