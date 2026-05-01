Le Waterbus reprend du service

Le “bateau-bus” bruxellois reprend du service ce 1er mai.

Le Waterbus est un transport en commun interrégional qui fait le trajet entre Sainctelette et Vilvorde dans les deux sens. Sept arrêts, connectés aux transports en commun classiques, permettent d’embarquer et débarquer à proximité des quartiers, zones de logement, centres commerciaux, zones de loisirs, de tourisme ou de bureau.

À l’image du tram de la côte, le Waterbus est un transport en commun multifonctionnel qui combine les déplacements professionnels, les déplacements pour les loisirs et pour le tourisme. Il reste encore largement utilisé par des touristes, même si l’objectif affiché est d’en faire un véritable moyen de transport urbain.

■Reportage de Sarah Uenten et Hugo Moriame