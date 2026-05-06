Le visage de Ruth Bader Ginsburg a quitté Poelaert, acheté par une collectionneuse

La sculpture contemporaine représentant le visage de Ruth Bader Ginsburg, juge à la Cour suprême des États-Unis de 1993 à 2020 et figure emblématique de la justice, a quitté le palais de justice de Bruxelles le 28 avril. Présente depuis un an à l’entrée de la salle des pas perdus du vieux palais, l’œuvre conçue par l’artiste plasticien Stephan Goldrajch, en collaboration avec les habitants de Libramont, a été achetée par une collectionneuse privée.

Cette sculpture en crochet, entièrement réalisée avec de la laine de couleur jade pour faire écho aux boucles d’oreilles de la juge américaine, était le premier et à ce jour, unique, buste de femme active dans le monde de la justice exposée à Poelaert. Depuis le déplacement de la sculpture vers le petit musée de collectionneuse qui en a fait l’acquisition, le palais de justice de Bruxelles ne compte plus que des œuvres représentant des hommes du droit.

En 2022, les habitants de Libramont avaient choisi la figure de Ruth Bader Ginsburg (1933-2020) pour symboliser le courage et la liberté. Avocate, académique, puis juge, “RBG” est la deuxième femme à avoir rejoint la Cour suprême des États-Unis. Son parcours est marqué par des prises de position, et des actions concrètes, en faveur de l’égalité des femmes et des hommes.

Dans le cadre d’un projet initié par le centre culturel et mené avec Stephan Goldrajch, des habitants de maisons de repos et de centres psychiatriques de Libramont avaient tricoté ou crocheté des centaines de carrés de laine de 25 centimètres de côté. L’artiste spécialisé en art textile les avait ensuite assemblés pour représenter le visage, âgé, de la juge.

L’œuvre totale, qui mesure plus de deux mètres avec le buste et le chignon, a d’abord été exposée à Libramont, où elle a été imaginée et conçue avec les habitants de Libramont. Si la sculpture collective représente directement le visage de Ruth Bader Ginsburg, le projet citoyen s’est également inspiré de la personnalité de la Comtesse Ermesinde, symbole d’unification et de contestation à Libramont.

Seul le visage de Ruth Bader Ginsburg a séjourné au palais de justice de Bruxelles du 23 avril 2025 au 28 avril 2026 – sans chignon et sans buste, mais avec le large collier blanc, très reconnaissable. Le palais de justice avait accepté d’accueillir l’œuvre en dépôt pendant un an, en attendant sa vente.

L’achat de l’œuvre par la collectionneuse belge permet de continuer d’autres projets artistiques et sociaux du même ordre, souligne Stephan Goldrajch. Le montant de la vente est injecté dans la préparation de l’œuvre suivante, avec l’hôpital Bordet cette fois. Depuis deux semaines, des patients atteints de cancer ont commencé à apprendre à crocheter des carrés de laine blanche qui seront assemblés pour former une tasse géante, symbole de rencontre.

Belga