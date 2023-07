Le Tunnel Tervuren sera fermé durant l’été pour d’importantes rénovations

Pas une voiture ne circulait dans le tunnel Tervuren. Celui-ci est fermé dans les deux sens pour s’offrir un petit lifting.

“C’est un chantier de grands entretiens pour permettre à l’infrastructure de poursuivre sa longue vie, sachant que ce tunnel a été construit en 1972. Des entretiens sont prévus régulièrement. Ici, on refait la toiture, on désamiante et on met une couche d’anticorrosion”, précise Camille Thiry, porte-parole de Bruxelles Mobilité. Habituellement, c’est plus de 23.000 voitures qui empruntent le tunnel chaque jour, ce chantier va venir perturber la circulation.

Les travaux dans Bruxelles sont nombreux ce qui provoquent des embouteillages. Bruxelles Mobilité en a conscience mais se veut rassurant car “on est en train d’arriver dans le coeur de l’été avec les vacances scolaires et on a toujours entre -8% et -13% au niveau du trafic à cette période.”

Le chantier se poursuivra jusqu’au 27 août prochain.

■ Reportage d’Arnaud Bruckner, Yannick Vangansbeek et Laurence Paciarelli.