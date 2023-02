Le trafic fluviale au port de Bruxelles enregistre une baisse de 5% en 2022

L’activité portuaire bruxelloise a connu un tassement d’un peu moins de 5% par rapport à 2021, soit près de 6,8 millions de tonnes transportées par voie d’eau contre 7,1 millions de tonnes un an plus tôt, indique le port de Bruxelles dans un communiqué vendredi.

C’est le trafic propre – les marchandises chargées et déchargée à Bruxelles – qui a le plus souffert (-7%, soit l’équivalent de 382.183 tonnes), mais qui reste tout de même à un niveau historique relativement élevé, à plus de 5 millions de tonnes. Cette baisse est compensée par une hausse du trafic de transit (+3%), ce qui modère la baisse du trafic global (-4,7%), précise le port de Bruxelles.

Dans le détail, on constate que la diminution du trafic propre est principalement le fait des deux premières catégories de marchandises : les matériaux de construction (-13,2%) et les produits pétroliers (-14,8%). En revanche, le transport de conteneurs connaît quant à lui une nouvelle année record avec une hausse, en tonnes, de près de 30% par rapport à 2021 (soit près de 740.000 tonnes au total).

Les échanges commerciaux n’ont pas connu de variations significatives en 2022. Les Pays-Bas restent le premier partenaire. Avec 54% des tonnages échangés, Rotterdam et les ports côtiers (Vlissingen, Amsterdam) assurent, par ailleurs avec Anvers, l’approvisionnement bruxellois en hydrocarbures, tandis que les ports d’estuaire (Dordrecht, Breskens) fournissent l’essentiel du sable à la construction bruxelloise, précise le port.

Au terme de l’année 2022, le transport par voie d’eau a ainsi permis d’éviter dans et autour de Bruxelles près de 633.000 mouvements de camions, indique le port de Bruxelles. “Le trafic par la voie d’eau a aussi permis une diminution de plus de 98.000 tonnes de CO2 et une économie en coûts externes de près de 25 millions d’euros”, conclut-il.

Belga – Photo : BX1