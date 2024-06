Le traditionnel passage par le stade absent du parcours des 12 km d’Anderlecht

Le traditionnel passage par le Lotto Park, point d’orgue des 12 km d’Anderlecht, ne figure pas au parcours de la course disputée vendredi soir. Le club a invoqué des travaux inopinés, explique-t-on du côté du service des sports de la commune.

L’événement, qui propose aussi un parcours de 6 km et des distances pour les plus jeunes, n’en finit plus de grandir. Après avoir doublé sa fréquentation à 2.000 participants en 2023, la 7e édition affiche 2.268 inscrits à quelques heures du départ. Parmi ceux-ci figureront cependant pas mal de déçus, le passage par la pelouse du stade du Sporting ayant dû être supprimé alors qu’il figurait au programme initial. Le club a invoqué des travaux, justifie la commune, qui a tenté de trouver une alternative via l’académie de Neerpede. Cette option a cependant également été écartée par le RSCA en raison d’entraînements de l’équipe première.

Les organisateurs assurent néanmoins que leur objectif est d’à nouveau pouvoir emprunter le Lotto Park l’an prochain, lors d’une édition durant laquelle ils espèrent atteindre la barre des 3.000 coureurs. Autre nouveauté, le départ et l’arrivée auront lieu au nouveau centre sportif de Neerpede, à proximité de la piste d’athlétisme du stade Jesse Owens, et non plus dans le parc Astrid. Ce choix-là sera pérennisé, la commune ayant l’ambition de regrouper au maximum ses événements sportifs dans cette zone qui accueille également une piste de ski artificielle, un golf et un club de hockey.

Belga