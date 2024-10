Le thriller “La nuit se traîne” auréolé du prix du jury au Festival de Rome

Le thriller “La nuit se traîne”, le premier long métrage du réalisateur belge Michiel Blanchart, a reçu le prix du jury au Festival de Rome, s’est réjouie lundi la maison de production Lumière dans un communiqué.

Le film, tourné à Bruxelles, raconte l’histoire de Mady, étudiant le jour et serrurier la nuit. Le jeune homme voit sa vie basculer lorsqu’il ouvre la mauvaise porte et devient, malgré lui, complice d’une affaire de grand banditisme. Il a une nuit pour retrouver Claire, qui lui a menti sur son appartement, et se tirer d’affaire. L’acteur français Jonathan Feltre endosse le rôle de Mady et est épaulé par son compatriote Romain Duris. “La nuit se traîne” a entamé en octobre une tournée européenne des festivals de cinéma, après avoir remporté le prix du public en juin au Festival international du Film de Biarritz “Nouvelles Vagues”.

► Reportage | “La nuit se traîne”, un thriller en plein coeur de Bruxelles

Cette distinction et ce nouveau prix décroché à Rome s’auréolent d’une belle fréquentation dans les salles belges. “Ce thriller nocturne a déjà attiré plus de 40.000 spectateurs” à domicile, a souligné la maison Lumière, ce qui “confirme son succès auprès du public”. Avant de s’attaquer au long métrage, Michiel Blanchart – formé à l’Institut des arts de diffusion (IAD) – avait réalisé le court “T’es morte Hélène”, qui s’était hissé dans la première sélection dans la course aux Oscars 2022. “‘La Nuit se traîne’ confirme Michiel Blanchart comme un cinéaste prometteur de la scène européenne”, s’enthousiasme Lumière.

► Interview | Le réalisateur Michiel Blanchart dans La voix est libre