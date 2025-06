Le taux de chômage reste stable dans la capitale

À la fin du mois de mai, la Région bruxelloise comptait 89.931 chercheurs d’emploi inscrits, soit une hausse de 0,7 % par rapport à la même période de l’année précédente, a annoncé jeudi Actiris, le service régional de l’emploi.

Le taux de chômage (pourcentage des personnes faisant partie de la population active qui sont au chômage) s’est quant à lui maintenu à 14,3%, enregistrant une légère variation de +0,10 point de pourcentage par rapport à mai 2024. Au cours du mois, 7.504 personnes sont entrées dans le chômage (dont 5.811 réinscriptions et 1.693 nouvelles inscriptions), tandis que 8.210 en sont sorties. Cela représente une baisse mensuelle de 706 chercheurs d’emploi, soit -0,8%. Sur l’ensemble des inscrits (89.931), 48% sont des femmes et 52% des hommes.

Concernant le niveau d’études, on observe une augmentation de 0,2% (+131 personnes) parmi les faiblement qualifiés, une baisse de 3,6% (-673 personnes) chez les moyennement qualifiés, et une hausse marquée de 7,5% (+1.184 personnes) parmi les hautement qualifiés. Enfin, le nombre de chercheurs d’emploi de longue durée (depuis plus de deux ans) est en augmentation de 2,8%, soit +1.154 personnes.

