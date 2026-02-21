Le système de primes Renolution sera réformé selon Ans Persoons

La Secrétaire d’État chargée de la Rénovation urbaine, de l’Environnement et du Climat, Ans Persoons, confirme que toutes les primes dues pour les dossiers en cours qui ont été approuvés seront versées.

Selon la secrétaire d’État : “La Région de Bruxelles-Capitale a pris un engagement envers ses citoyens. Cet engagement sera respecté. Je m’en porterai personnellement garante. Dès ma prise de fonction en tant que Secrétaire d’État compétente, j’ai immédiatement demandé aux instances concernées (urban.brussels et Bruxelles Environnement) de me fournir un aperçu complet et détaillé de tous les dossiers en suspens. Je leur ai également donné pour mission d’informer chaque demandeur concerné individuellement et, dans les plus brefs délais, de l’état d’avancement précis de son dossier.”

Le secrétariat d’État indique aussi que les Bruxellois dont le dossier Rénolution a été approuvé et qui attendent un paiement seront contactés dans les semaines à venir afin de recevoir des informations pratiques sur celui-ci.

Le système de primes sera quant à lui réformé à l’avenir pour devenir un système de prêts sans intérêts : “Soutenir la rénovation énergétique du bâti bruxellois est en effet l’une des priorités du Gouvernement bruxellois. Mieux isoler et améliorer la qualité des logements bruxellois doit ainsi contribuer à réduire nos émissions de carbone et permettre d’atteindre nos objectifs climatiques inscrits dans la Stratégie bas carbone régionale”, conclut Ans Persoons.