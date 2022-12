Le Syndicat des locataires manifeste contre la hausse des loyers et les expulsions

Une dizaine de personnes se sont rassemblées mercredi après-midi devant le cabinet de la secrétaire d’État bruxelloise à l’Aide au logement, Nawal Ben Hamou (PS).

À l’initiative du Syndicat des locataires, une quarantaine de manifestants étaient attendus pour dénoncer l’augmentation des loyers ainsi que les expulsions hivernales. Ils étaient finalement une dizaine à se rassembler ce mercredi après-midi devant le cabinet de Nawal Ben Hamou.

Les revendications du Syndicat des locataires sont multiples. Premièrement, le syndicat veut que le gouvernement bruxellois prenne une mesure réduite à effet immédiat en attendant la mise en place d’un moratoire pour empêcher les expulsions, qui sera mis en œuvre vers la mi-mars. Le texte a été accepté en seconde lecture du gouvernement bruxellois. “Cela ne nous semble pas impossible, ça a été mis en place en Wallonie. C’est faisable”, explique José Garcia, secrétaire général du syndicat des locataires. “Nous allons demander à la ministre de faire un geste pour cet hiver-ci. Pour que les gens ne soient pas expulsés.”

► Voir aussi | Forest : les locataires d’un immeuble insalubre, propriété de la commune, risquent l’expulsion (vidéo)

Le syndicat tient également à ce que la mesure du gouvernement bruxellois sur l’interdiction de l’indexation des loyers sur les passoires énergétiques soit rétroactive. “Le gouvernement a pris trop de retard. Cette mesure n’a d’effet que pour les locataires indexés en novembre. Les personnes indexées entre janvier et octobre subissent une augmentation”, explique encore José Garcia.

Enfin, le syndicat critique également le fait qu’à cause de l’augmentation de la partie du loyer dépendante de l’emplacement du logement (le pôle briques), les loyers de certains logements sociaux augmentent même pour les personnes dont les revenus sont constants.

► Lire aussi | Le Syndicat des locataires s’inquiète de l’absence d’un moratoire hivernal sur les expulsions

“Ce que nous venons demander, ce sont des mesures urgentes pour cette année”, s’est exprimé José García devant la dizaine de personnes venues manifester. “Je crois que même si on n’est pas très nombreux, nos actions ont des conséquences. On va continuer et on va essayer de continuer à taper sur le clou. Si on ne fait rien, nos loyers vont augmenter. C’est sûr”, a-t-il conclu.

“La situation est très compliquée. Je reçois beaucoup d’appels avec des plaintes, surtout en cette période. Les loyers sont devenus beaucoup trop chers“, explique également Jaer Daoudi, qui travaille à l’accueil du Syndicat des locataires.

“Quand même des bonnes nouvelles”

Une délégation du syndicat a été reçue par la ministre à 15h30. À la suite de l’entretien entre la délégation et la secrétaire d’État, le syndicat estime que le bilan est plutôt mitigé. “Pour le logement social, on a quand même des bonnes nouvelles”, précise José Garcia. Lors de leur entretien, la secrétaire d’État a affirmé que le gouvernement tiendra compte du fait que certains locataires ont vu leurs loyers augmenter alors qu’ils vivent dans des passoires énergétiques. Une ristourne pour certains de ces habitants serait envisagée. Pour le secteur privé, “c’est beaucoup plus compliqué, il y a toujours beaucoup d’incertitudes”, conclut le secrétaire général. La secrétaire d’État demandera des avis juridiques sur les propositions faites par le syndicat.

Avec Belga – Photo : Belga/Gabriel Mitran