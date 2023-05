Le stade Marien en liesse dimanche soir : l’Union bat Genk 3-0 et reste à un point de l’Antwerp

Christian Burgess (12e, 81e) et Teddy Teuma (68e sur penalty) ont signé le succès 3-0 de l’ Union sur Genk lors de la troisième journée des playoffs pour le titre, dimanche.

Les Unionistes deuxièmes (44 points) titillent l’Antwerp (45 points). Genk, qui n’a remporté aucun de ses sept derniers matches en déplacement, est troisième (41 points). Les deux équipes se retrouveront dimanche prochain à 18h30.

Les joueurs sont rapidement rentrés dans le vif du sujet et l’arbitre Jasper Vergoote a sorti une première carte jaune à Mark Mc Kenzie pour une faute sur Lazare Amani (4e). Les Unionistes étaient plus entreprenants mais sur une mauvaise sortie de Maarten Vandevoordt, Teuma a vu son tir détourné de la tête par Bilal El Kandouss (6e). Par contre, Burgess a frappé juste sur un corner de son capitaine (12e, 1-0). Les Bruxellois ont poursuivi sur leur lancée et chaque joueur de Genk en possession du ballon était immédiatement mis sous pression.

Dos au mur, Wouter Vrancken a renforcé son compartiment offensif en lançant Toluwalase Arokodare et Yira Sor à la place d’Oyen et El Khannouss (46e). Cette manœuvre n’a pas démenti la statistique voulant que l’Union ne perde pas quand elle mène à la mi-temps. Désormais, les Bruxellois ont récolté 29 victoires et 1 partage lors des trente rencontres dans ce cas de figure. Alors qu’il avait averti Victor Boniface suite à un contact avec Daniel Munoz, l’arbitre est revenu sur sa décision après l’intervention du VAR et a accordé aux Unionistes un penalty transformé par Teuma (68e, 2-0). Il n’y avait plus de suspense et sur corner, Burgess a fait le bis de la tête (81e, 3-0).

Belga – Photo : Belga