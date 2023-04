Le secteur de la petite enfance manifeste et souhaite être entendu

Ce matin, à 11h, le secteur de la petite enfance était rassemblé devant le cabinet de la ministre de l’Enfance, Bénédicte Linard. Le personnel des crèches et des lieux d’accueil présent trois principales revendications.

Actuellement, la situation du personnel du secteur de la petite enfance est compliquée : manque de moyens, manque de place d’accueil, manque de personnel. Pour se faire entendre, le secteur s’est réuni devant le cabinet de la ministre avec un document contenant des témoignages et des demandes. Trois points sont mis en avant.

La première revendication concerne les normes d’encadrement. Pour le moment, les puéricultrices ne peuvent faire que les tâches essentielles, dites sanitaires. C’est-à-dire, changer les couches, donner les biberons et organiser les siestes. Le rôle éducatif et social des enfants, ne peut plus être une priorité, c’est ce que regrette de nombreux professionnels du milieu. En effet, il n’y a qu’une puéricultrice pour sept enfants, alors que le budget permet d’engager plus de personnes. Ainsi, le secteur demande qu’en 2025, une puéricultrice et demie puisse s’occuper de 7 enfants.

La deuxième revendication porte sur la réforme ATL, les centres qui accueillent les enfants avant, après l’école et pendant les vacances. Le secteur demande qu’une réunion soit organisée afin de modifier la réforme qui a été proposée, car elle ne prend pas en compte les réalités sur place.

Dernier point, le secteur demande de nouvelles mesures pour améliorer l’attractivité du métier.

■ Un duplex de Thomas Dufrane et Nicolas Scheenaerts