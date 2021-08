Le salon Hope s’installe à Tour&Taxis

Après trois reports en raison de la situation sanitaire, le salon “HOPE: des projets pour changer le monde” aura lieu à Tour&Taxis les 11 et 12 septembre prochains. Au programme: des conférences, des ateliers et des activités en tout genre pour découvrir plus de 200 solutions concrètes pour changer le monde.

Pour sa cinquième édition, HOPE rassemblera 200 exposants, parmi lesquels des associations, des ONG, des coopératives, des entreprises et des pouvoirs publics qui ont tous un point commun: “s’engager pour un monde meilleur”. “Le but est de faire connaitre au grand public toutes les initiatives locales existantes et démontrer que chacun, à son échelle, peut participer au changement de la société”, fait valoir l’organisation du salon, qui peut compter sur l’engagement de 80 bénévoles.

Après trois éditions passées à Namur entre 2018 et 2020, le salon posera donc ses valises dans la capitale. Le samedi, plusieurs conférences sont prévues sur les thèmes de la transition écologique et du complotisme, avec d’une part l’intervention d’activistes d’Extinction Rebellion et d’autre part celle du fondateur de NordPresse Vincent Flibustier.

La journée de dimanche proposera entre autres des ateliers sur les couches lavables ou sur la finance alternative. Enfin, l’échevin bruxellois du Climat Benoît Heilings et l’organisatrice du salon, Adélaïde Blondiaux, prendront la parole en fin de journée.

Les réservations sont obligatoires et s’effectuent via le site web de l’évènement. Le salon a prévu d’autres dates cette année et passera également à Namur les 23 et 24 octobre prochains.

Belga – Photo: BX1