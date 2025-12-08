Le salon de l’agriculture Agribex enregistre une légère baisse de fréquentation

Le salon de l’agriculture, de l’élevage et des espaces verts Agribex a enregistré cette année une légère baisse du nombre de visiteurs. L’édition précédente, organisée en 2023, avait attiré quelque 75.000 personnes. Cette année, la fréquentation a baissé d’environ 5%. Cela peut s’expliquer par l’absence de concours d’élevage et une baisse de fréquentation des écoles, a indiqué l’organisation dimanche.

Traditionnellement, le salon agricole de Brussels Expo accueille de nombreux concours d’élevage et expositions de bétail, mais une législation bruxelloise, votée en 2024, interdit la vente ou l’exposition d’animaux vivants.

L’absence de concours d’élevage ou d’exposition de bétail, un élément central des 72 éditions précédentes, a des conséquences directes sur la fréquentation. “Les concours d’élevage font partie de notre ADN“, explique Alain Vander Cruys, Event Coordinator de Fedagrim, la fédération belge des fournisseurs de machines, bâtiments et équipements pour l’agriculture et les espaces verts. “Nous continuerons à nous engager pour les remettre à l’ordre du jour.“

Le porte-parole d’Agribex, Johan van Royen, confirme également que l’objectif est d’organiser à nouveau des concours d’élevage. “Nous constatons surtout le week-end que les familles restent à l’écart, alors qu’auparavant, elles venaient parfois plusieurs fois pour assister à différents concours.”

Le nombre de visiteurs professionnels reste plus ou moins stable. La satisfaction des exposants se reflète dans les chiffres : un quart des espaces réservés aux stands sont déjà réservés pour la prochaine édition, qui se tiendra du 8 au 12 décembre 2027 à Brussels Expo.

