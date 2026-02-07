Le salon Batibouw, en quête de relance pour le secteur de la construction, s’ouvre aujourd’hui

Si le secteur tire la langue depuis la période du Covid-19, les défis ne manquent pas. Comme l’a révélé jeudi dernier la fédération du secteur, Embuild, plus de neuf logements belges sur dix devraient être rénovés d’ici à 2050 pour répondre aux normes énergétiques visées par l’Union européenne.

Les entreprises de construction seront donc mises à profit et comptent bien mettre en avant cette urgence pour faire valoir leurs compétences lors du salon Batibouw, qui s’ouvre samedi dans le palais des expositions du Heysel à Bruxelles.

L’événement proposera aux visiteurs un panel d’entreprises spécialisées dans divers domaines de la construction et du logement, et sera également un lieu de réseautage pour les professionnels, avec une série de conférences et d’ateliers. Une soirée réservée aux professionnels du secteur est notamment prévue le 12 février.

Ce même soir, une cérémonie récompensera “l’excellence de l’architecture en Belgique” (BAEXA).

L’ambition affichée de l’organisation est d’attirer plus que les 203.685 visiteurs enregistrés en 2025, un chiffre en hausse constante depuis la reprise post-Covid, a fait savoir Joan Condijts, CEO de Batibouw.

Au total, ce seront 300 exposants qui accueilleront les curieux dans les Palais 5, 6, 7, 9 et le Patio du Heysel jusqu’au 15 février. Les visiteurs peuvent accéder au salon pour un prix d’entrée standard de 15 euros.

Belga