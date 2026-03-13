Le salaire brut médian franchit la barre des 4.000 euros à Bruxelles, une première

C’est la première fois que le salaire médian brut franchit la barre des 4.000 euros mensuels en Région de Bruxelles-Capitale, selon l’étude. En 2025, il atteignait 3.585 euros en Flandre et 3.270 euros en Wallonie.

Le Brabant wallon est la province la mieux rémunérée de Belgique après Bruxelles, avec 3.800 euros. La province de Luxembourg ferme la marche avec 3.135 euros.

Sur une période de cinq ans, les salaires ont augmenté de 29% à Bruxelles et de 22% en Région wallonne, notamment en raison de l’indexation automatique. Cette hausse représente “une augmentation considérable” des coûts salariaux pour les employeurs, constate SD Worx. “Avec la nouvelle législation salariale, il devient plus important que jamais de comparer correctement les salaires réels. Outre la région, des éléments tels que le secteur, la taille de l’entreprise et la fonction jouent également un rôle.”

Par salaire brut mensuel, SD Worx désigne le montant mensuel figurant sur la fiche de paie, hors prime de fin d’année et pécule de vacances. Il ne tient donc pas compte des éléments salariaux supplémentaires, ni des coûts pour l’employeur.