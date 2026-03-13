Le salaire brut médian franchit la barre des 4.000 euros à Bruxelles, une première
Le salaire médian dans la capitale a poursuivi sa hausse l’an dernier pour atteindre 4.200 euros brut par mois pour un emploi à temps plein dans le secteur privé, rapporte vendredi le baromètre du spécialiste en ressources humaines SD Worx. Bruxelles continue de creuser l’écart avec le reste de la Belgique.
Le Brabant wallon est la province la mieux rémunérée de Belgique après Bruxelles, avec 3.800 euros. La province de Luxembourg ferme la marche avec 3.135 euros.
Sur une période de cinq ans, les salaires ont augmenté de 29% à Bruxelles et de 22% en Région wallonne, notamment en raison de l’indexation automatique. Cette hausse représente “une augmentation considérable” des coûts salariaux pour les employeurs, constate SD Worx. “Avec la nouvelle législation salariale, il devient plus important que jamais de comparer correctement les salaires réels. Outre la région, des éléments tels que le secteur, la taille de l’entreprise et la fonction jouent également un rôle.”
Par salaire brut mensuel, SD Worx désigne le montant mensuel figurant sur la fiche de paie, hors prime de fin d’année et pécule de vacances. Il ne tient donc pas compte des éléments salariaux supplémentaires, ni des coûts pour l’employeur.
Belga