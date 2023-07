Le RWDM se sépare de son coach Vincent Euvrard cinq jours avant le début du championnat

Le Racing White Daring de Molenbeek, qui va retrouver la Jupiler MPro League cette saison après avoir remporté le titre en Challenger Pro League, a annoncé lundi soir le départ de son coach Vincent Euvrard et de tout le staff technique.

La décision a été prise par le nouveau propriétaire et président du club l’Américain John Textor. “Je peux confirmer aujourd’hui que nous avons pris la décision difficile de nous séparer de Vincent et d’un certain nombre de membres de son équipe“, a déclaré celui-ci sur le site de son club.

“Au cours de son passage au club, Vincent a démontré ses capacités à entraîner au plus haut niveau du football européen et je suis convaincu qu’il connaîtra de grands succès au cours de sa carrière. Si notre décision est consciente de son fort leadership au sein de notre club ces dernières saisons, elle est également tournée vers l’avenir, où notre objectif est de bâtir les fondations d’une réussite continue en première division et, enfin, en Europe.”

Les adjoints d’Euvrard, Jonathan Alves, Fred Stilmant et Thierry Berghmans quittent également le club avec effet immédiat.

Nouveau staff sportif

L’annonce du nouveau staff sportif sera faite demain. Les annonces sur les nouveaux renforts se poursuivront dans les semaines à venir. Le nom du Brésilien Claudio Roberto da Silva “Caçapa” est cité pour reprendre l’équipe. Caçapa est un ancien joueur de l’Olympique lyonnais où il fut entraîneur adjoint entre janvier 2016 et juin dernier. “Notre principale conviction est que la collaboration, au niveau régional et mondial, entre nos clubs et nos communautés, est au cœur de notre stratégie compétitive“, précise John Textor.

Euvrard, 41 ans, entraîna Oud Heverlee Louvain de février 2019 à juin 2020 avant de rejoindre le RWDM en décemb/re 2020. Le RWDM accueille samedi soir le Racing Genk à l’occasion de la première journée de la JPL. John Textor avait écarté fin mai l’ancien président du club Thierry Dailly à l’origine en 2015 de la renaissance du club et de son retour au plus haut niveau. Il a dû céder sa place au Français Gauthier Ganaye devenu CEO du RWDM. Outre le RWDM et Lyon, Textor est propriétaire de Botafogo et actionnaire de Crystal Palace en Premier League.

