Le RSCA Futures incapable de donner un coup de main au RWDM

Beveren s’est imposé 4-1 face aux espoirs d’Anderlecht lors de la sixième journée des Promotion playoffs de Challenger Pro League. Thierno Barry (57e), Dieumerci Mbokani (71e), Taofeek Ismaheel (80e) et Everton Luiz (86e )ont propulsé les Waeslandiens à la première place du classement avec 58 points, deux d’avance sur le RWDM, qui reçoit le Beerschot dimanche (19h15). Les RSCA Futures, qui ont ouvert la marque par Simion Michez (49e), restent sixièmes (35 points).

Les Waeslandiens, qui ont animé le début de la rencontre, ont eu l’opportunité d’ouvrir la marque par Bruny Nsimba, qui a placé le ballon à côté du poteau (9e). Beveren est resté plus menaçant mais Barry n’est pas parvenu à dévier un centre d’Alexander Corryn et sur un coup de coin de David Hrncar, une puissante reprise de tête de l’attaquant français est passée au-dessus du but (20e). A la reprise, les jeunes Mauves ont relancé la rencontre par Michez, qui avait été décalé sur la gauche de la surface par Nils De Wilde (49e, 0-1). L’égalisation n’a pas tardé: sur un centre de Hrncar, Barry a conforté sa première place au classement des buteurs (17 buts). Les Lions avaient retrouvé tout leur allant et d’une pichenette Mbokani a placé le ballon dans l’angle inférieur droit (71e, 2-1). A peine monté au jeu (77e) Ismaheel a devancé Loïc Masscho avant de voir son tir dévié par Ishaq Abdulrazak (80e, 3-1). Montés ensemble au jeu (53e), Lucas Costa et Luiz se sont également distingués puisque sur passe du premier, le second a ajouté un but au décompte (86e, 4-1).

Belga