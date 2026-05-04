Le prix de l’essence va atteindre mardi son plus haut niveau depuis 2022

Le prix de l’essence va atteindre mardi son plus haut niveau depuis juillet 2022, selon les chiffres publiés lundi par le SPF Économie.

Le prix maximum d’un litre de 95 (E10) augmentera de 7,4 cents pour atteindre 1,997 euro. Le prix maximum d’un litre d’essence 98 (E5) augmentera quant à lui de 6,8 cents, atteignant 2,05 euros.

La dernière fois que l’essence avait atteint de tels niveaux, c’était en juillet 2022, lors de la crise énergétique liée au début de la guerre en Ukraine.

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