Dégradations à Molenbeek dimanche matin: une enquête est en cours

Un incident a été signalé dimanche matin vers 05h10 rue Courtois, à Molenbeek-Saint-Jean, a indiqué lundi la police de la zone Bruxelles-Ouest. Un cocktail Molotov a été évoqué mais la police ne confirme pas cette information.

Selon la police, les services ont été appelés pour un incident survenu à cette adresse en fin de nuit. À leur arrivée sur place, les policiers ont constaté des dégâts matériels limités. Aucun blessé n’a été signalé. L’incident n’est pas défini à ce stade de l’enquête.

Un laboratoire de la police scientifique s’est rendu sur les lieux afin de procéder aux premières constatations. Un procès-verbal a été dressé et une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances exactes des faits.

La police précise ne pas être en mesure de confirmer, à ce stade, l’utilisation d’un cocktail Molotov, contrairement à ce qui a pu être évoqué dans certains signalements.

Le parquet de Bruxelles a été informé de l’incident.

Belga – Photo : Belga Image