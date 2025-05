Le premier jour de l’année à 25°C enregistré le 12 avril, nouveau record de précocité

La barre des 25°C a été atteinte le 12 avril cette année, devenant ainsi le premier jour dit “d’été” de 2025, un record de précocité depuis le début des observations en 1892, ressort-il jeudi du bilan climatique du mois d’avril de l’Institut royal météorologique (IRM).

Le précédent record de précocité avait été enregistré le 13 avril 2007. Selon l’IRM, un jour d’été est un jour où la température maximale égale ou dépasse 25°C. Les températures ont été supérieures à la moyenne durant la majeure partie du mois. La température moyenne mensuelle était de 12,3°C, alors que la température normale pour le mois d’avril se situe à 10,4°C. À Uccle, les températures ont varié de 2°C le 7 avril à 25,9°C le 30 avril. La température minimale la plus basse a été enregistrée le 1er avril à Neidigen et le 7 avril à Lontzen à -5,3°C et la température maximale la plus élevée a été enregistrée le 30 avril à Nechin avec 28,3°C. Par ailleurs, 20 mm de précipitations sont tombées à Uccle en avril, contre 46,7 mm pour un mois d’avril normal. Les précipitations mensuelles ont été inférieures à la normale dans la majeure partie du pays, note l’IRM. “Seuls le Pays de Herve et la région située entre la Gileppe et la Warche ont connu des précipitations supérieures à la normale”.

Seuls quatre jours d’orage ont été enregistrés en avril, contre 8,1 jours normalement. Le mois a été très ensoleillé avec 248 heures d’ensoleillement, ce qui en fait le troisième mois d’avril le plus ensoleillé pour la période de référence actuelle, précise l’IRM. Le record a été enregistré en 2007 avec 301 heures. En outre, le 12 avril, un feu de forêt s’est déclaré dans la localité d’Achouffe. Dix hectares sont alors partis en fumée.

Belga