Le premier défilé “upcyclé” de Bruxelles-Propreté au Brussels Clean Festival

À 16 h, place De Brouckère, Juliet Bonhomme présentera son défilé “upcyclé”, une collection réalisée à partir de vêtements anciens du personnel de Bruxelles-Propreté, comme des salopettes et des gants.

Ce samedi 20 septembre, le Brussels Clean Festival (BCF) mettra à l’honneur la propreté et l’éco-responsabilité avec une série d’activités. Spécialiste de l’upcycling, Juliet Bonhomme transforme des textiles récupérés en pièces uniques. Elle est devenue une figure de la mode éco-responsable, avec plus de 35 000 abonnés sur les réseaux sociaux. Sa collaboration avec Bruxelles-Propreté vise à sensibiliser le public aux enjeux du recyclage textile.

Le défilé mettra en lumière la nécessité de mieux valoriser les vêtements usagés, un sujet crucial alors que Bruxelles produit chaque année 15 000 tonnes de textiles, dont seulement 29 % sont collectés sélectivement.

Rédaction – Photo : Bruxelles-Propreté