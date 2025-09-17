Passer la navigation
Alertez-nous
Nos dossiers

Le premier défilé “upcyclé” de Bruxelles-Propreté au Brussels Clean Festival

À 16 h, place De Brouckère, Juliet Bonhomme présentera son défilé “upcyclé”, une collection réalisée à partir de vêtements anciens du personnel de Bruxelles-Propreté, comme des salopettes et des gants.

Ce samedi 20 septembre, le Brussels Clean Festival (BCF) mettra à l’honneur la propreté et l’éco-responsabilité avec une série d’activités. Spécialiste de l’upcycling, Juliet Bonhomme transforme des textiles récupérés en pièces uniques. Elle est devenue une figure de la mode éco-responsable, avec plus de 35 000 abonnés sur les réseaux sociaux. Sa collaboration avec Bruxelles-Propreté vise à sensibiliser le public aux enjeux du recyclage textile.

Le défilé mettra en lumière la nécessité de mieux valoriser les vêtements usagés, un sujet crucial alors que Bruxelles produit chaque année 15 000 tonnes de textiles, dont seulement 29 % sont collectés sélectivement.

Rédaction – Photo : Bruxelles-Propreté

Lire aussi :

Partager l'article

17 septembre 2025 - 15h12
Modifié le 17 septembre 2025 - 15h12
 

Nos émissions

Concours

Concours

 

Nos émissions

Concours

BX1 Podcast
Logo A Sport

BX1
Réalisé par  GDPR Cookie Compliance
Résumé de la politique de confidentialité

Ce site utilise des cookies afin que nous puissions vous fournir la meilleure expérience utilisateur possible. Les informations sur les cookies sont stockées dans votre navigateur et remplissent des fonctions telles que vous reconnaître lorsque vous revenez sur notre site Web et aider notre équipe à comprendre les sections du site que vous trouvez les plus intéressantes et utiles.

Plus d'informations sur nos mentions légales