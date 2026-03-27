Le Port de Bruxelles lance une cartographie pour faciliter le transport de matériaux

Le Port de Bruxelles a lancé une nouvelle cartographie fluviale destinée à faciliter l’acheminement et l’évacuation de matériaux de construction, a-t-il annoncé jeudi dans un communiqué. Celle-ci vise en priorité les transports de volumes supérieurs à 1.000 tonnes.

Cette nouvelle carte interactive développée par le Port de Bruxelles offre une vue d’ensemble des acteurs et infrastructures liés au transport fluvial de matériaux à l’échelle belge.

Plus spécifiquement, l’outil permet d’identifier les producteurs de matériaux de construction situés à proximité du réseau fluvial et les points de transbordement entre la voie d’eau et la route. Il permet également d’identifier les organisateurs de transport fluvial actifs en Belgique et pouvant opérer sur le réseau bruxellois, ainsi que les entreprises portuaires bruxelloises offrant des solutions d’acheminement ou d’évacuation par voie d’eau de matériaux et de déchets.

En outre, la cartographie couvre un territoire plus large que la seule Région bruxelloise. Elle intègre des acteurs situés dans l’ensemble de la Belgique et sera progressivement étendue aux territoires voisins, à savoir le nord de la France et le sud des Pays-Bas, a annoncé la société régionale.

> La cartographie est accessible via le site internet du Port de Bruxelles.

Belga/Photo : Port de Bruxelles