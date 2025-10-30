Le Pink Screens Film Festival débute ce soir : 150 films queer du monde entier sont à l’affiche

Le festival Pink Screens, dédié au cinéma queer, débute ce soir pour sa 24e édition.

Le cœur de l’événement battra au Cinéma Nova, mais s’étendra aussi au Cinéma Galeries, au Cinéma Aventure, au Palace, mais aussi au Beursschouwburg.

À l’affiche : 150 films venus du monde entier, dont plusieurs productions belges, qui veulent tous mettre en lumière le vécu de personnes LGBT. L’événement prévoit aussi un focus sur le cinéma espagnol, en collaboration avec le festival Europalia.

Presque entièrement porté par des bénévoles, le festival se clôturera le 10 novembre par la traditionnelle Pink Night aux Halles de Schaerbeek.

■ Explications de Cyprien Houdmont en direct du Pink Screens festival